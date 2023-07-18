بالفيديو.. سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لديها ثروات كبيرة ونعمل معًا في مجال الطاقة المتجددة

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن تاريخ علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي يرجع لأمد بعيد، مشيرًا إلى أنه بالعودة للسبعينيات حينما تواصلت المجموعة الأوروبية آنذاك بالدول الأفريقية والشرق الأوسط لعقد اتفاقيات تعاون.

وأضاف "برجر" في حواره لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الأوروبية عقدت في ذلك الوقت اتفاقية على الصعيد الوطني مع مصر ، موضحًا أن عام 1995 يمثل نقطة مهمة لأنه شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية ولعبت مصر دورًا مهمًا وتولت بعدها رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط.

وتابع، أنه تم عقد اتفاقية الشراكة مع مصر في العام 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 2016 ودخلت حيز النفاذ في العام التالي.

وفي سياق آخر أكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة المتجددة ومصر لديها ثروة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر لديها خزان ضخم الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، قائلًا: "الصيف الماضي شهد إبرام اتفاقية تسمح بزيادة تصدير الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 27 الذي عقد في شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاصة للمشاركة في هذا المجال.