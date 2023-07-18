مكتبة مصر الجديدة تحتفل بثورة 23 يوليو بعدة ندوات

اعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوتين احتفالا بمرور 71 عاما على قيام ثورة 23 يوليو، تتناولا أهم ماحققته ثورة يوليو من إنجازات من الناحية الاقتصادية والتعليمية والزراعية إلى العدالة الاجتماعية، وكيف تحولت مصر إلى دولة صناعية تضاهى كبرى الدول في العالم ، مع التعريف بدور الجيش المصرى على مر العصور فى الحفاظ على تراب مصر وحماية مقدرات شعبها ، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو متأصلة في وجدان الشعب المصرى، باعتبارها مصدراً للفخر والإلهام .

قال الدكتور نبيل حلمى ان الندوة الاولى تنظمها مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الثلاثاء وتتناول انجازات الثورة بين الماضى والحلضر يقدم الندوة كاتب الاطفال طارق سعد ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقاافة

بينما الندوة الثانية تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة السادسة مساء يوم الاثنين 24 يوليو القادم تحت عنوان "ثورة يوليو والاغنية الوطنية" ، يقدمها الدكتور كمال مغيث، الخبير بالمركز القومي للبحوث التربوية ، حيث ترصد الندوة 1250 أغنية وطنية تتناول إنجازات ثورة يوليو .

كما اكد الدكتور نبيل حلمى على انه وفى السياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة ايضا صباح يوم الخميس 24 يوليو معرضا داخليا للكتاب بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو يضم ما يقرب من 50 كتابا يتضمن وثائق هامة عن الثورة وتاريخها واسباب اندلاعها

قال الدكتور نبيل حلمى أن ثورة يوليو قام بها ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952، وعرفت في البداية بالحركة المباركة، ثم أطلق عليها البعض فيما بعد لفظ ثورة 23 يوليو.

وقامت الثورة على مبادئ ستة كانت هي عماد سياسة الثورة هي القضاء على الإقطاع . القضاء على الاستعمار ، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم ، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، إقامة جيش وطني قوي ، إقامة عدالة اجتماعية.