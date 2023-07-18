وكيل مساعد البنك المركزي: المعاملات المالية الشهرية من خلال الهاتف المحمول تخطت 100 مليار جنيه

كشف المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع عن أن عدد المعاملات المالية الشهرية التي تمت من خلال الهاتف المحمول قفزت إلى نحو 85 مليون عملية بإجمالى قيم معاملات تخطت 100 مليار جنيه، بنهاية شهر يونيو الماض.

وقال نصر في جلسة نقاشية عقدت اليوم على هامش قمة سيملس شمال أفريقيا 2023 التي تعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية وتستمر لمدة يومين إن قيم المعاملات زادت بنسبة تقدر بنحو 150%؜ عن ذات الشهر بالعام الماضى وهو ما يؤكد اعتماد المواطن على الخدمة فى معاملاته اليومية ومؤشر على تحقيق الشمول المالي الرقمي الذى نسعى لتحقيقه.

"3.8 مليون مستخدام"

وأوضح أن عدد مستخدمي تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» قد زاد بشكل كبير حيث بلغ عدد مستخدمي التطبيق ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم.

وأضاف أن قيم المعاملات المصرفية التي تمت من خلال التطبيق في الفترة من مارس 2022 حتى نهاية شهر يونيو 2023 قد بلغت أكثر من 300 مليار جنيه منها أكثر من 250 مليار جنيه تم تحقيقها خلال أخر 6 اشهر والذي بدوره يعبر عن زيادة إقبال المواطنين علي الخدمة الجديدة والتي تحقق نجاح غير مسبوق منذ اطلاقها.

10 تريليونات جنيه

وأوضح أن إجمالي عدد وقيم المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية في مصر ارتفعت إلى ما يقرب من 10 تريليونات جنيها خلال العام الحالي بنمو نسبته 46% عن العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعكس جهود البنك المركزي المصري وتضافر جميع جهات الدولة في التحول إلى مجتمع اقل اعتماداً على النقد وتعزيز المعاملات الالكترونية.

وأشار إلى أن بطاقات «ميزة» قد شهدت أيضا تطورًا كبيرًا منذ عام 2019، حيث تزايد عدد بطاقات ميزة المصدرة من البنوك لتبلغ ما يزيد عن 33 مليون بطاقة على مستوى الدولة من أصل 58 مليون بطاقة.

نقاط البيع الإلكترونية

وأوضح أن نقاط البيع الإلكترونية قد ارتفعت عن عام 2018 من 68 ألف ماكينة لتسجل حالياً اكثر من مليون نقطة بيع إلكترونية ، حتى نهاية الربع الأول للعام الحالي، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية وعدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.