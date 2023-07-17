شاب يسرق أسلاك كهربائية من داخل 5 شقق بالإسكان الاجتماعي بـ15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي شاب سرق أسلاك كهربائية وكابلات تقدر بمبلغ 140 ألف جنيه، من داخل 5 شقق خاصة بالإسكان الاجتماعي، بمنطقة 290 فدان بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المسئول عن تسليم الشقق السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعي بمنطقة الـ290 فدان دائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة أسلاك كهربائية وكابلات من داخل 5 شقق تحت التشطيب.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.