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الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. صرخة تحذير.. انزلاق السودان في العنف يُهدد 40 دولة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الفقراء على مائدة الـ 20.. وزراء المالية ورؤساء البنوك يبحثون جدولة ديون الدول النامية
صرخة تحذير.. انزلاق السودان في العنف يُهدد 40 دولة
التيار الإصلاحي والانتخابات بإيران.. جدل متواصل ومخاوف من المقاطعة
مصالحة دبلوماسية.. اجتماعات صينية أمريكية في أجواء مناخية ساخنة
موجة جفاف.. نصف سكان أوروجواي محرومون من مياه الشرب النظيفة
روسيا تعلن توقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا
هجوم أوكراني على جسر القرم للمرة الثانية
 

السودان إيران روسيا أوكرانيا