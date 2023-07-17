اقرأ غدا في "البوابة".. صرخة تحذير.. انزلاق السودان في العنف يُهدد 40 دولة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 18 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الفقراء على مائدة الـ 20.. وزراء المالية ورؤساء البنوك يبحثون جدولة ديون الدول النامية

صرخة تحذير.. انزلاق السودان في العنف يُهدد 40 دولة

التيار الإصلاحي والانتخابات بإيران.. جدل متواصل ومخاوف من المقاطعة

مصالحة دبلوماسية.. اجتماعات صينية أمريكية في أجواء مناخية ساخنة

موجة جفاف.. نصف سكان أوروجواي محرومون من مياه الشرب النظيفة

روسيا تعلن توقف العمل باتفاقية تصدير الحبوب مع أوكرانيا

هجوم أوكراني على جسر القرم للمرة الثانية

