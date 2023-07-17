ads
الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد المنستيري يحاول ضم فخر الدين بن يوسف

فخر الدين
فخر الدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دخل نادي الاتحاد المنستيري التونسي في مفاوضات مع فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز في محاولة للتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

وأَضافت الإذاعة التونسية أن بن يوسف يفضل عدم العودة للدوري التونسي في الوقت الحالي ويريد استكمال مشواره في أحد الدوريات الأجنبية.

وأَضافت الإذاعة التونسية أن بن يوسف يفضل عدم العودة للدوري التونسي في الوقت الحالي ويريد استكمال مشواره في أحد الدوريات الأجنبية.

ويسعى الاتحاد المنستيري لضم بن يوسف لدعم صفوفه بقوة قبل المشاركة في البطولة العربية للأندية التي تنطلق الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية.

وانتهى تعاقد فخر الدين بن يوسف مع بيراميدز بنهاية الموسم في مصر ويحق له التوقيع لأي نادي مجانا.

بن يوسف البالغ من العمر 32 عاما انتقل إلى الدوري المصري في 2020 مع نادي الإسماعيلي، قبل أن ينضم لصفوف بيراميدز في 2021.

ومع بيراميدز لعب بن يوسف 67 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 16 هدفا وصنع 4.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة لكأس العرب للأندية رفقة الاتحاد المنستيري، والنصر والشباب من السعودية.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد المنستيري يوم 28 يوليو الجاري، ثم يلعب ضد الشباب يوم 31 من الشهر ذاته، وأخيرا ضد النصر يوم 3 أغسطس المقبل.

الاتحاد المنستيري فخر الدين بن يوسف للدوري التونسي بيراميدز