لحظات مؤلمة في انهيار عقار حدائق القبة: «تحطم فجرا ودمر نصف البيت المجاور»| فيديو

كشف شاهد عيان لعدسة البوابة نيوز، تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة صباح اليوم الإثنين، قائلًا:«سمعنا صراخ واستغاثات الناس في الفجر والبيت 5 أدوار انهار كله لحظة تشهد أذان الفجر».

وأضاف، شاهد العيان ويدعى حسن: «البيت انهار الساعة 4 ونصف الفجر، وانهيار البيت تبعه انهيار نصف البيت المقابل، لافتًا إلى أن الأهالي هرعوا إلى المنزل بعد دكة زلزال انهيار منزل حدائق القبة».

وأوضح شاهد العيان، أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ إحدى السيدات فور انهيار المنزل بعد إزاحة كتل خرسانية من فوقها واستخراجها حية من بين الأنقاض؛ إلا أنه حتى الآن لا يزال تحت الأنقاض 4 من أطفال السيدة الناجية.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ 9 وفيات فيما يجري البحث عن 4 مفقودين آخرين تحت الأنقاض؛ وتضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وانهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة إلى حوائط من عقار آخر.

وانهيار الأهالي أمام حُطام عقار حدائق القبة المنهار، ورصدت عدسة البوابة نيوز، جهود الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بشأن رفع حطام العقار المنهار؛ والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

في السياق ذاته، قال الحاج نجيب أحد جيران عقار حدائق القبة المنهار وشاهد عيان: «إن منزله تضرر من انهيار العقار؛ وقد تحطمت عدد من الجدران والبلكونات في منزله إثر انهيار العقار؛ لافتًا إلى أن العقار المنهار مكون من 5 طوابق ويسكنهم 5 أسر؛ وليس كما أشيع أنه عقار ورث».

ويستكمل رجال الإنقاذ وفرق الحماية المدنية مهمة البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض؛ ورصدت عدسة البوابة نيوز أعمال التنقيب تحت الأنقاض وتكسير الخرسانات والكتل الأسمنتية لرفع حطام العقار المنهار والبحث عن مفقودين آخرين.