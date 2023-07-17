تأكيدًا لـ«البوابة نيوز».. نائب محافظ البنك المركزي يعلن ارتفاع بطاقات ميزة إلى 33 مليون بطاقة

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن المعاملات المصرفية عبر الإنترنت سجلت 3 تريليون جنيه خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر سيملس شمال أفريقيا، اليوم الاثنين، أن عدد بطاقات ميزة الوطنية ارتفع إلى 33 مليون بطاقة وارتفعت محافظ الهاتف المحمول إلى 30 مليون محفظة بنهاية مارس 2023.

وكشف أبو النجا، عن قيام العملاء بإجراء معاملات تبلغ 20.3 مليون معاملة عبر تطبيق "إنستا باي" اللحظي بقيمة 112.7 مليار جنيه خلال عام من إطلاق التطبيق فقط.

وتابع أن البنك المركزي أصدر القواعد التنظيمية للبنوك الرقمية بما ينعكس بالإيجاب على السوق ويساعد على السوق لشرائح جديدة من العملاء.

وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن إطلاق البنك المركزي المصري للفوج الثالث من المختبر التنظيمي الخاص بالتمويل الجماعي.

ولفت إلى إصدار النسخة السنوية الجديدة من تقرير فينتك إيجيبت، والذي يسلط الضوء على آخر تطورات التكنولوجيا المالية وتحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية للشركات العاملة في القطاع في مصر، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل على استغلال الفرص ومواكبة تطورات التكنولوجيا المالية عالميا بما يحقق أقصى استفادة للسوق المصرية.