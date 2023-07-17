جدل حول مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات الإيرانية المقبلة.. محللون: حدث لا معنى له

تواصل وسائل الإعلام والسياسيون الإيرانيون الجدل حول ما إذا كانت الجماعات الإصلاحية الإيرانية ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يقر الكثيرون من الشعب بأن الانتخابات لا معنى لها في إيران طالما أن مجلس صيانة الدستور المتشدد هو الذي يحدد من يجب أن يترشح لمنصب الرئاسة.

وقالت وسائل الإعلام قبل أقل من ثمانية أشهر من الانتخابات، بدأ المحافظون بالفعل حملاتهم الانتخابية بينما لا توجد أي إشارة على وجود أنشطة متعلقة بالانتخابات بين الإصلاحيين.

وأشارت عدة شخصيات إصلاحية إلى أنه بالنظر إلى الأسبقية التي تم تحديدها خلال الانتخابات الأخيرة في إيران في عامي 2020 و2021، لن يُسمح لأي شخصية إصلاحية معروفة بخوض الانتخابات، وقد دعا البعض بمن فيهم الناقد سعيد حجاريان إلى مقاطعة الانتخابات.

وقال المحلل السياسي المعتدل غلام علي رجائي لموقع "نامه نيوز" المحافظ إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمقاطعة الانتخابات، لكن ربما يكون عدم المشاركة خيارا للناخبين.

وأوضح أنه إذا لم يتمكن الناخبون الإصلاحيون من إيجاد المرشحين المناسبين لهم نفس الرأي، فقد يقررون عدم المشاركة في الانتخابات جميعًا، لكن القضية تذهب إلى أبعد من الناخبين الإصلاحيين.

في عامي 2020 و2021، عندما تمت الموافقة على خوض معظمهم من المتشددين، بقيت شرائح كبيرة من السكان في منازلهم، مما أدى إلى اثنين من أقل نسبة مشاركة للناخبين في تاريخ إيراه.

وبحسب نامه نيوز، يعتقد بعض المحافظين الإيرانيين أن المعسكر الإصلاحي قد أصبح متطرفًا بعد انتخاب عازار المنصوري في يونيو زعيمًا لجبهة الإصلاح، وهي منظمة شاملة تمارس نفوذًا بين الجماعات والأحزاب الإصلاحية.

وقال رجائي، إن الإصلاحيين قد يتوصلون إلى استنتاج مفاده أن مجلس صيانة الدستور لن يسمح لمرشحيهم بالترشح للانتخابات.

وقال إنه عندما لا يكون لديهم من ينتخب، بطبيعة الحال، فإنهم يستنتجون أن مشاركتهم لن تكون مجدية"، مضيفا أن بعض القادة المحافظين يتوقعون أن يشارك الإصلاحيون في الانتخابات ويقبلون الاعتراف بأنهم خسروا الانتخابات للمحافظين، وقال إن هذا ليس منطقيا.

وجادل رجائي بالقول: "إذا لم يقبل الإصلاحيون مثل هذه الصفقة، فإن المحافظين يصفونهم بالمقاطعين وأنصار تغيير النظام، ولقد قالوا ذلك من قبل، وقد يعيدون قوله مرة أخرى".

في غضون ذلك، قال الناشط المحافظ غلام علي جعفر زاده إيمن أبادي إنه "إذا شارك الإصلاحيون بنشاط في الانتخابات، فلن يكون أمام المحافظين خيار سوى تشكيل تحالفات للوقوف ضدهم".