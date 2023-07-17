تضرر 3 منازل مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

تضررت 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وقامت أجهزة الأمن بإخلاء السكان منها، وإنهارت بلكونات أحد العقارات المجاورة بالإضافة إلي حوائط من عقار آخر.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال المفقودين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

وقال شهود عيان، إن العقار يقطنه 14 شخصا وتم انتشال 8 جثث حتى الآن، كما تم إخراج مصاب فور انهيار عقار .

وأضاف شهود العيان، إنهم تفاجئوا بانهيار العقار فجرا، وأن أحد ملاك العقار كان يقوم بأعمال توسعة بالطابق الأرضي مما تسبب فى الانهيار .

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار.

وتم ضبط مالك الطابق الأرضي لقيامه بأعمال هدم فى الحوائط يعتقد انها أحد أسباب الانهيار .

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفيين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من محمد.ع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد،

كما أصيب كلا من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الانهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض.

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.