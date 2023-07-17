"جوجل" يحتفل بذكرى نجاح الموسيقية السودانية أسماء حمزة

احتفل محرك البحث “جوجل” اليوم الاثنين، بأسماء حمزة أول ملحنة وعازفة سودانية، حيث وضع على صفحته الرئيسية صورة لها وهي تعزف على آلة العود مرتدية الزي الشعبي ذي اللون الأزرق وممسكة بيدها بـ"نوتة" موسيقية.

وكانت أسماء حمزة، التي رحلت عن عالمنا عام 2018، من بين الفائزين في مسابقة "ليلة القدر الكبرى" الموسيقية في 17 يوليو عام 1997، بحسب ما كتب "جوجل".

وأضاف أن هذا الفوز كان نقطة تحول في حياة الموسيقية السودانية التي ولدت عام 1932، وساهم في منحها التقدير والاهتمام

وتعد أسماء حمزة من السيدات اللاتى حققن نجاحات كبيرة فى مجال الموسيقى والعزف والتلحين على مستوى العالم العربي وأفريقيا.

وتميزت أسماء حمزة بتأليف العديد من الأغاني التي تغني بها العديد من المطربين الكبار والشباب مثل عبد الكريم الكابلي ومحمد ميرغني وعابدة الشيخ وعماد أحمد الطيب وغيرهم، وكانت مسيرتها الفنية حافلة بالعطاء، حيث قدمت ما يزيد عن 90 لحنًا للعديد من القصائد العامية والعربية الفصحى، منها ما هو عاطفي، ديني، وطني وحماسي وغيرهم الكثير.