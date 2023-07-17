المعاينة الأولية لعقار حدائق القبة المنهار:  تصدعات نتيجة أعمال هدم

انتقل فريق من نيابة حوادث غرب القاهرة المكية، إلى مكان حادث انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة حدائق القبة، لكشف ملابسات الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية وجود أعمال هدم في أحد حوائط العقار أسفر عن حدوث شروخ وتصدعات أدت إلى انهياره، بالإضافة إلى تآكل في بعض جدرانه ساعدت في الانهيار بشكل سريع نظراً لقدم العقار .

وأمرت النيابة بانتداب خبراء لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار ، والاستعلام عن العقار من الحي، وفحص أوراقه، وقرارات الإزالة الصادرة ضده، كما استمعت الي اقوال عدد من شهود العيان بمحيط الحادث، وطلبت تحريات المباحث.

ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين .

واسفر الحادث عن وفاة كل من محمدع، 39 سنة، وشهد إ، 41 سنة. وكريمة إبراهيم 25 سنة، وروجينا محمد عبد الفتاح 4 سنوا، فاطمة ع، 32 سنة، ، نسمة ع، 26 سنة ، وعلي ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين م، 9 سنوات، وسارة ح، ، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

تحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

واخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور .

كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازى.

واخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الإنتهاء من عمليات الإنقاذ،

ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تاثرها من انهيار العقار المجاور ،كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كاجراء احترازى

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة لقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من ارضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الاسعاف بـ 3 سيارات ، كما دفع حى حدائق القبة بمعدات لرفع الانقاض .

وكشف الفحص المبدئى وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين والبحث عن مفقودين فيما تم نقلهم الى المستشفى وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة