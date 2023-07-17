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الإثنين 17 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توفير 3717 فرصة عمل في 40 شركة خاصة داخل 13 محافظة

وزارة العمل
وزارة العمل
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أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم الإثنين عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 3717 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  يوليو 2023  الجاري.

وجاء في البيان الصحفي ،أن  نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والشرقية ، والقليوبية ، وبورسعيد ، والسويس ، والدقهلية ، والغربية ، والفيوم ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء، سوهاج ،وأسيوط،والإسكندرية ..وفي التخصصات: أخصائى تمويل ،ومعلمين قرآن ورياضيات ولغة إنجليزية ورياضيات ورياض أطفال  ، وخدمة عملاء ، ومسئول إئتمان ، ومدير مطعم ،ومساعد مدير مطعم ، وعمال مخازن ، وطباخين ، وعضو فريق ، وباريستا ، ومندوب مبيعات ، ومشرفين إنتاج ، وأفراد أمن ، و مشرفين إستقبال ، وأفراد أمن ، وكافة أعمال الفندقة ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وبحسب البيان،في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لإستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر  هذه فرص ..وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل  التي تقدمها الشركات الخاصة ..

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التأمين الصحي القليوبية الوظائف حسن شحاته ذوي القدرات الخاصة سوق العمل مواجهة البطالة نشرة التوظيف الدورية وزارة العمل وظيفة خالية نشرة التوظيف نسبة الـ 5