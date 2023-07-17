ولايات أمريكية تشهد موجة حر واسعة وسط تحذيرات هيئة الأرصاد

شهدت عدد من الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر واسعة النطاق على طول ساحل الخليج الغربي وفي جنوب فلوريدا وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية إثر ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وسجلت ولايتا نيفادا وأريزونا ارتفاعًا في قياس درجات الحرارة نحو 46 درجة مئوية، فيما وصل قياس درجات الحرارة في وادي الموت الشهير في كاليفورنيا إلى 51 درجة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 54 درجة.

وفي ولاية تكساس طُلِبَ من سكان مدينة هيوستن الحدُّ من استعمال الكهرباء من الساعة الثانية عصرًا حتى العاشرة مساء من السبت إلى الاثنين؛ للتخفيف من ارتفاع الطلب.

من جانبها، أفادت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير يوم الأحد، أنه من المتوقع تسجيل درجات حرارة عالية قياسية على نطاق واسع، فضلًا عن درجات حرارة دنيا يومية في أجزاء من الجنوب الغربي.