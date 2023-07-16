وفد برلمان شباب مصر يزور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، زيارة لوفد برلمان شباب مصر إلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ذلك في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الي المشروعات القومية العملاقة للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع .

جاء ذلك بحضور كل من: "الدكتور عبدالله الباطش- مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، الأستاذة أماني فاروق - رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المركز ورئيس الإدارة التنفيذية ، الأستاذة إيمان عبدالجابر - وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، راندا البيطار - مدير عام برلمان الطلائع والشباب ، محمد محمود - رئيس برلمان شباب مصر ، جانب من قيادات مركز المعلومات واتخاذ القرار .

في مستهل كلمته ، نقل الدكتور عبدالله الباطش- مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالزيارة الأولي من نوعها لبرلمان شباب مصر إلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث يعد المركز صرحا عظيمًا للدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة ، الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب اهتمت بشكل كبير بدعم الشباب باعتبارهم الثروة الأهم لديها عبر تخصيص منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات التي وفرت لهم سبل النهوض الفكري، والمعرفي، والعلمي، لإدراك جوهري بأن المستقبل مرهون بالطاقات الشبابية المتسلحة بالعلم، والمعرفة»، مشيرً إلى أن الدولة تجاوزت اليوم مرحلة التمكين، وأصبحت مرجعاً عالمياً في هذا الإطار، إذ أن الشباب المصري باتوا صناع قرار، وقادة ضمن مناصب عليا، وشركاء في صناعة توجهات المستقبل .

من جانبها : ثمنت ايمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الدور المجتمعي والتوعوي البارز لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول قضايا المجتمع وزيادة التوعية ودحض الشائعات وتفنيدها وتبصير المواطن بخطورة الشائعات والأخبار المغلوطة، التعاون المثمر لوحدة تصدوا معنا بالوزارة مع الدور المهم الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على مدار الساعة، والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وزيادة التوعية من خطورة تلك الشائعات، مع قيام وسائل الإعلام، بتسليط الضوء على الإنجازات التي تتحقق بصفة يومية منذ 2014 وحتى الآن تلك المشروعات غيرت وجه الحياة للافضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة أمانى فاروق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المركز ورئيس الإدارة التنفيذية ، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فكر يعمل على دعم صنع السياسة العامة عبر الدراسة المتعمقة للقضايا متعددة الأبعاد وطرح البدائل والأفكار الابتكارية لمواجهة التحديات ، وتعزيز جهود التنمية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وتشجيع قيادات المركز لنا لزيادة اللقاءات المستمرة مع شباب مصر وهو ما يؤمن به رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجوهري، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع للتواصل والاستفادة من كل الآراء والأفكار والمقترحات للعمل على تنفيذها لصالح العمل العام والمواطنين، و الاستماع إلى الشباب ولدينا دورات لمدة شهر خلال الإجازة الصيفية لطلاب الجامعات وهو أحد أدوار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك لدينا جلسات الحوار المجتمعي بمركز المعلومات والتركيز علي القضايا التي تفيد الصالح العام.

استعرضت الدكتورة ريهام صادق - مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي ، المحاور الاستراتيجية لعمل المركز وابرازها إنشاء مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام في يوليو ٢٠٠٣ في إطار الحرص على ( قياس أثر السياسات والإجراءات الحكومية على المواطن ، التعرف على اتجاهات الرأي العام المصري، وكذلك القضايا ذات الأولوية ، الإسهام في تحقيق التوافق بين توجهات المجتمع والسياسة العامة للدولة ، حيث بلغ إجمالي عدد الاستطلاعات الهاتفية (1062)، إجمالي عدد المسوح الميدانية( 125) ، والعمل المستدام علي رفع جودة المنصات والخدمات الرقمية الحكومية ،

بلوغ مراكز متقدمة في أبرز المؤشرات الدولية الخاصة بتطور الحكومة الرقمية، تحسين اتخاذ القرارات ،تسريع التحول الرقمي، تحسين جودة الحياة، توفير تجربة رقمية سلسلة ومتكاملة رفع رضا المستفيد .

وفي معرض حديثه، أعرب محمد محمود - رئيس برلمان شباب مصر ، عن سعادته البالغة بالزيارة الأولي و التاريخية الي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، مؤكدًا أن اليوم يحتفي 70 الف عضو برلمان شباب علي مستوي الجمهورية بمرور 20 عامًا علي الانطلاقه الأولي للبرلمان منذ نشأته في 2003 تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة نحو تحقيق طفرة كبيرة في التمكين السياسي للشباب ودعمهم الكامل لإطلاق منصة حقيقية للتعبير عن ارائهم وصولًا الي تحقيق برلمان الشباب لاهدافه الاستراتيجية داخل مراكز الشباب والجامعات والأندية الرياضية ولأول مرة إنشاء لجنة البرلمانات الدولية والعلاقات العامة والمراسيم ومركز اعلامي متخصص لنشر البرامج والأنشطة بصفه مستدامة.

وقدم الأستاذ طارق خليل - مدير الإدارة العامة للمرصد الإعلامي ، عرضًا تقديميًا حول النشرة البريدية الإلكترونية نحو رسم صورة كاملة لأهم القضايا الجماهيرية والأحداث المجتمعية في وسائل الإعلام لعرضها على متخذ القرار ، كذا رصد أهم المطالب والمقترحات والانتقادات والإشادات التي ترد بوسائل الإعلام ، رصد وتحليل التناول الإعلامي للأداء الحكومي بمؤسساته المختلفة ، التحليل المنتظم للبيئة الإعلامية في مصر.

في ذات السياق ، تناولت الدكتورة مي محسن- مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئاسة المركز ، الحديث حول « منتدي السياسات العامة » وتعزيز الدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاءً بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة .

واختتمت الزيارة بعرضًا تقديميًا حول « موقع المركز ومختلف تطبيقاته » بمشاركة الأستاذ أحمد ابوبكر - مدير الإدارة العامه للنشر الرقمي مع الرد علي كافة الأطروحات من المشاركين بالزيارة .