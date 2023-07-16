نشرة الحوادث| العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى .. وشاب ينهي حياته شنقًا في الوراق

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق، شاب ينهي حياته شنقا في الوراق، والقبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر.. وإليكم التفاصيل.
العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق
https://www.albawabhnews.com/4840774
لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في الوراق
https://www.albawabhnews.com/4840767
القبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر
https://www.albawabhnews.com/4840761
حبس المتهم بدهس المحامية أميرة جمال
https://www.albawabhnews.com/4840759
اضطروا لتقطيع السيارة لاستخراج الجثث.. مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص بطريق العلمين.. صور
https://www.albawabhnews.com/4840713
العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق