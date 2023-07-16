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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى .. وشاب ينهي حياته شنقًا في الوراق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق، شاب ينهي حياته شنقا في الوراق، والقبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر.. وإليكم التفاصيل.


العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق


https://www.albawabhnews.com/4840774


لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في الوراق


https://www.albawabhnews.com/4840767

 

القبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4840761

حبس المتهم بدهس المحامية أميرة جمال


https://www.albawabhnews.com/4840759


اضطروا لتقطيع السيارة لاستخراج الجثث.. مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص بطريق العلمين.. صور

https://www.albawabhnews.com/4840713

العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق
 

البوابة نيوز الحوادث والقضايا جثة مستشفى الوراق