نشرة الحوادث| العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى .. وشاب ينهي حياته شنقًا في الوراق

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: العثور على جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق، شاب ينهي حياته شنقا في الوراق، والقبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر.. وإليكم التفاصيل.



العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق



https://www.albawabhnews.com/4840774



لمروره بأزمة نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا في الوراق



https://www.albawabhnews.com/4840767

القبض على 3 أجانب لتشاجرهم بالحجارة وتكسير أتوبيس بمدينة نصر

https://www.albawabhnews.com/4840761

حبس المتهم بدهس المحامية أميرة جمال



https://www.albawabhnews.com/4840759



اضطروا لتقطيع السيارة لاستخراج الجثث.. مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص بطريق العلمين.. صور

https://www.albawabhnews.com/4840713

العثور علي جثة طفل حديث الولادة أمام مستشفى الوراق

