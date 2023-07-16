العثور على جثة طالب جامعي بكفر الشيخ

تمكن رجال المباحث بقسم أول كفرالشيخ، بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، والأمن العام، من حل لغز العثور، على جثة الشاب عبدالله عزت عراقي إبراهيم من سخا، 18 سنة، مقيم بمنطقة سها، المبلغ بغيابه واختفائه منذ 3 أيام، بعد خروجه من منزله للعمل على توك توك خاص بوالده، حيث عثر عليه في الزراعات خلف منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي اخطارًا من مأمور قسم أول كفرالشيخ، من والد الشاب المختفي، بغياب نجله عبد الله 18 سنة مساء الجمعة الماضية، وهاتفه مغلق،بعد خروجه للعمل بالتوك التوك، نظرًا لإصابة والده بجرح في قدمه.

علي الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بالمديرية وقسم أول كفرالشيخ، برئاسة المقدم سعد اللبيشي رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والأمن العام، لمعرفة سبب اختفاء الطالب المتغيب، وفحص علاقاته ودائرة معارفه، وبعد يومين من البحث والتحري، عُثر علي جثة الشاب، ملقاة بين الزراعات، في منطقة القنطرة البيضاء التابعة لمدينة كفرالشيخ، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، حيث انتدابت النيابة العامة، الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها وصرحت بدفن الجثة.

وتواصل المباحث جهودها، لمعرفة المتسبب في الجريمة، ومرتكبيها.