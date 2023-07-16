الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بأكثر من المعدلات الطبيعية في هذه الفترة الحالية من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات.

وأوضحت غانم في تصريحات تلفيزيونية اليوم الأحد، أن هناك امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، إضافة إلى منخفض الهند الموسمي الذي يزيد نسبة الرطوبة في الجو ما يتبعه ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مطلوب من المواطنين عدم التعرض المباشرلأشعة الشمس من الثانية عشر ظهرا حتى الرابعة عصرا وهي ذروة درجات الحرارة، مشددة على أهمية تناول المرطبات والسوائل وأهمها المياه وارتداء ملابس قطنية فاتحة.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس الحارة بدأت الخميس الماضي ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل، مؤكدة أن التغيرات المناخية تؤثر على مختلف دول العالم بشكل متفاوت، لافتة إلى أنه في ظل ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا يعني استمرار الظواهر الجوية العنيفة أكثر من التي نراها خلال الأيام الحالية.