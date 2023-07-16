سان جيرمان يقرر تأجيل صفقة نجم آيندهوفن الهولندي

كشفت بعض التقارير الإيطالية، عن نية فريق باريس سان جيرمان، باستقراره على تأجيل انضمام لاعبه الجديد تشافي سيمونز، القادم من آيندهوفن الهولندي، إلى الموسم المقبل، من خلال خيار الإعارة.

وكان قد أعلن نادى آيندهوفن الهولندي، اليوم الأحد، عن مغادرة اللاعب تشافي سيمونز لمعسكر الفريق من أجل إتمام انتقاله إلى النادي الباريسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن احتمالية انتقال سيمونز من سان جيرمان إلى أحد الأندية الأوروبية على سبيل الإعارة هذا الصيف.

وأفاد بأن اللاعب الشاب، يجذب اهتمام عدة أندية أوروبية، على رأسها لايبزيج الألماني، المرشح الأقرب لاستعارته هذا الصيف.

لكن رومانو أضاف "باريس سان جيرمان لن يوافق على إعارته، إلا في حال نجاحه بالإبقاء على نيمار وكيليان مبابي".



وأختتم تغريدته، بأن النادي الفرنسي، سيتخذ قراره النهائي يوم الثلاثاء المقبل.