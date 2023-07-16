٢٥ يوليو أولى جلسات محاكمة المتهمين بالنصب علي الفنان صبرى عبد المنعم

حددت نيابة نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم ، جلسة 25 يوليو المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم، فى ااتهامهم بالنصب عليه وبيع شقة سكنية ملكه في منطقة المقطم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن.ع" و"ع.ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات، ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكًا بنكيًا دون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، لكنه فوجئ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيلا عاما ببيع الشقة.