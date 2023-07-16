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الأحد 16 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الحرب السيبرانية" تصيب قلب الناتو.. وروسيا المتهم الأول

الحرب السيبرانية
الحرب السيبرانية
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استعرضت قناة "القاهرة الاخبارية" تقريرا بعنوان :"الحرب السيبرانية " تصيب قلب الناتو.. وروسيا المتهم الأول.

ووفقا للتقرير، لم تكن قمة الناتو الأخيرة في ليتوانيا حدثا دبلوماسيا عاديا، بل كانت في مرمى التهديدات الاليكترونية ، بعد تسريب وثائق أمنية عالية السرية على منصات التواصل الاجتماعي بواسطة قراصنة يطلقون على انفسهم "من روسيا مع الحب" ، ما دفع السلطات الليتوانية للتحقيق في الحادث.

 ورغم عدم تأكيد صحة هذه التسريبات الا أنها شملت تفاصيل دقيقة عن شخصيات وهويات مسؤولي الأمن ، وخرائط أنتقال الوفود وأنظمة الحماية ، مما أثار شكوك حول قراصنة روس.

قمة الناتو ليتوانيا التهديدات الاليكترونية منصات التواصل الاجتماعي