استعرضت قناة "القاهرة الاخبارية" تقريرا بعنوان :"الحرب السيبرانية " تصيب قلب الناتو.. وروسيا المتهم الأول.

ووفقا للتقرير، لم تكن قمة الناتو الأخيرة في ليتوانيا حدثا دبلوماسيا عاديا، بل كانت في مرمى التهديدات الاليكترونية ، بعد تسريب وثائق أمنية عالية السرية على منصات التواصل الاجتماعي بواسطة قراصنة يطلقون على انفسهم "من روسيا مع الحب" ، ما دفع السلطات الليتوانية للتحقيق في الحادث.

ورغم عدم تأكيد صحة هذه التسريبات الا أنها شملت تفاصيل دقيقة عن شخصيات وهويات مسؤولي الأمن ، وخرائط أنتقال الوفود وأنظمة الحماية ، مما أثار شكوك حول قراصنة روس.