وزير السياحة يلتقي رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور خلال زيارته للعلمين

أبدى رجل الأعمال الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، انبهاره بمدينة العلمين الجديدة في مصر، وذلك خلال زيارة للمدينة بدأت أمس السبت، التقى خلالها أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بأحد فنادق العلمين صباح اليوم الأحد.

وكتب الحبتور، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "زرت اليوم فندق ريجال هايتس في مدينة العلمين بالساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية، والتقيت بوزير السياحة والآثار المصري معالي أحمد عيسى، وبصراحة أُعجبت جداً بمستوى فخامة الفندق التي بالفعل لا توصف، حيث الجمال يحيط بك في كل زاوية، وخاصة المناظر البانورامية للبحر الأزرق الرائع، لكن اكثر ما لفت نظري وزاد اعجابي في هذه الزيارة هي كفاءة العاملين واحترافهم في تقديم الخدمة، كما انني اؤكد ان طريقة تقديم الطعام وكميته وتنوعه في البوفيه المفتوح، لم أشاهدها في معظم فنادق العالم".

وتابع الحبتور: "‏كل التوفيق لجميع المساهمين والعاملين في هذا المشروع الذي يعكس واجهة جميلة جداً عن السياحة والضيافة المصرية"، وكان الحبتور، تفقد أمس عدة مناطق بمدينة العلمين الجديدة، واطلع على طبيعة المنطقة والفرص الاستثمارية والمشروعات القائمة بالفعل والجاري إنشاؤها.

وكتب الحبتور أمس فور وصوله العلمين: "وصلنا بحمد الله وسلامته الى مدينة ⁧‫العلمين‬⁩ في الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية العزيزة على قلبي.. هي منطقة جميلة جدا تتميز بشواطئها الرائعة التي تضاهي أنقى وأجمل الشواطئ في العالم.. ادعوا كل من يعشق ⁧‫الهدوء‬⁩ والبحر‬⁩ والشمس الدافئة‬⁩ أن يزور ⁧‫الساحل الشمالي‬⁩ في ⁧‫مصر‬⁩ فهو بحق يستحق الزيارة".