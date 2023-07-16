رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات مركز تطوير الأداء الجامعي

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي تقريراً حول إنجازات المركز خلال العام الماضي والتي كان أبرزها حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مؤشر براءات الاختراع.

حضر الاجتماع الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مصطفى الديب مدير المركز والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الإنجازات تضمنت استقبال 2018 استمارة لمكافأة النشر الدولي للأبحاث المنشورة خلال عام 2022 فقط لجميع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الجامعة بمختلف الكليات والمعاهد ، وعقد العديد من ورش العمل و استقبال الباحثين بمكتب النشر الدولي للرد على استفساراتهم تحفيز لهم على النشر ، وعقد سلسله من الندوات التخصصية للزملاء العائدون من دول الابتعاث لنقل تجربه الابتعاث الخاصة بهم للباحثين الجدد.

كما شملت أيضاً إعداد قاعدة بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الموجودين بدول الابتعاث والعائدون طبقا للدول الحاصلين منها على الدرجات العلمية والتخصصات والكليات، و إضافة عدد 63 معمل علمي و عدد7 معامل مركزية وعدد 423 جهاز بحثي على موقع البنك القومي للمعمل والأجهزة، وإعداد كتاب إليكتروني خاص بالمشروعات التنافسية المدعومة من الجامعة ، وكتاب إليكتروني خاص بمشروعات شباب الباحثين .

فضلاً عن التنسيق مع هيئه فولبرايت مصر لاستضافه أحد الأساتذة الخبراء الأمريكيين لإلقاء مجموعه من المحاضرات و إجراء الأبحاث داخل الجامعة، و إنشاء قاعدة بيانات للمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية ببني سويف، و إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث العلمية التطبيقية المرتبطة بالصناعة بجامعة بني سويف، مع تنظيم زيارات ميدانية لعدد من هذه المصانع.

بالإضافة إلى إطلاق مبادرة نحو التصنيع الأخضر والتي تهدف إلى التأكيد على دور جامعة بني سويف في دفع عجلة التنمية والمحافظة على البيئة من خلال دعوة المصانع للتحول إلى التصنيع الأخضر للحد من المخاطر البيئية، وتوفير حلول علمية لبعض المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.