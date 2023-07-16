محافظ القاهرة: تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكترونى لـ 1800 أتوبيس

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن برتوكول تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة يأتى فى إطار حرص محافظة القاهرة على ملاحقة التطور السريع فى نظام الخدمات المميكنة والتحول الرقمى والتى أصبحت من أساسيات العمل الاقتصادى فى العصر الحديث لما يقدمه من دقة عالية وسرعة فائقة فى تقديم الخدمات ، وهو ما تهدف إليه الدولة فى الوقت الراهن.

وأضاف محافظ القاهرة أن هيئة النقل العام بالقاهرة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى مواكبة هذا التطور لتوفير حلول متكاملة لمنظومة النقل العام المستدام الذكى ، وتطبيق النظم الحديثة للدفع والتحصيل الالكترونى وتفعيل نظام التذاكر والاشتراكات الالكترونية بأتوبيسات الهيئة لإحكام السيطرة والرقابة الكاملة على الإيرادات بما ينعكس على انتظام حركة النقل العام بالقاهرة الكبرى وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن البرتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكترونى لعدد ١٨٠٠ أتوبيس مقسمين علي مراحل مع عمل حزمة برامج وتشغليها لإستبدال التذاكر الورقية لتكون مميكنة إلكترونيًا تماشيًا مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام إلى جانب تصميم وتنفيذ Mobile Application (تطبيق للهواتف الذكية) لخدمة الجمهور ليتيح لهم معرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات ، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانيات أخري .

وتابع أن منظومة الدفع الالكترونى ستتيح المراقبة الفعالة لحركة وتشغيل الأتوبيسات طوال ساعات الخدمة وتوفير الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة والتخلص من مشكلة عدم توافر الفكة حيث يمكن شراء الكروت الخاصة بالمنظومة من خلال محطات الأتوبيس ، ومنافذ الدفع الالكترونى المختلفة ، كما يمكن إعادة شحن الكروت بنفس الطريقة أو بالشحن أونلاين عبر تطبيق الموبايل .

وشهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التوقيع علي عقد اتفاق مشترك بشأن تنفيذ مشروع الدفع المسبق لتذكرة ركوب أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة لعدد 1800 أتوبيس من أسطول هيئة النقل العام بالعاصمة في إطار ميكنة وحوكمة نظم التذاكر والاشتراكات.