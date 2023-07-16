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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين بأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة خلال مشاركته في أعمال القمة لاستعراض خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد".

كما سيلقى الرئيس السيسي، كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ