أوكا يطرح بوستر أغنيته الجديدة "الرجولة"

يستعد مطرب المهرجانات أوكا لطرح أغنية "الرجولة" مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث طرح البوستر الخاص بها على مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية “الرجولة” من كلمات عمرو المشاكس وألحان وتوزيع أوكا وهندسة صوتية چورچ يعقوب.

ومن المقرر أن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وطرح أوكا خلال الفترة الماضية أغنيات ألبومه الجديد، والذى أطلق عليه اسم "محمد صلاح"، وضم 10 أغنيات كتب أوكا كلماتها ووضع ألحانها وتوزيعها بالكامل، هي: "معايا السكه"، و"امورتى الحلوه"، و"طريقى"، و"أنجز"، و"اى حد"، و"محمد صلاح"، و"لسع لسه"، و"التت"، و"ايه يابيبى"، و"حصل إيه"، ويعتمد أوكا فيها على التنوع فى الموضوعات والمزيكا، وهو الألبوم الأول الذى يقدمه بمفرده بعد انفصاله عن صديقه أورتيجا.

كما طرح أوكا مؤخرا أيضا مهرجان بعنوان "أهو"، على موقع يوتيوب، من ألحانه وكلماته بمشاركة ايسو، وميكس وماستر جورج يعقوب.