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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب غرق في مياه النيل بحلوان

أرشيفيه
أرشيفيه
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صرحت النيابة العامة، باستخراج تصريح دفن لشاب لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل أثناء السباحة في طريق الكورنيش بحلوان بسبب حرارة الجو المرتفعة.

كان قد لقي شاب مصرعه، غرقا أثناء السباحة في مياه نهر النيل، بطريق الكورنيش بمدينة حلوان، بسبب حرارة الجو المرتفعة.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده غرق شاب في مياه النيل بمنطقة الجزيرة بكفر العلو، دائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين غرق شاب يدعي "أحمد ياسر"، 17 سنة، أثناء السباحة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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