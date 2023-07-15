تقديم خدمات طبية لأكثر من 150 ألف مواطن في دمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أبرز إنجازات المديرية من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام 2023.

واكدت الإدارة العامة للاسنان بقيادة الدكتور طارق الزكي مدير عام إدارة الاسنان ،انه تم تقديم الخدمة الطبية إلى 150168 منتفع بخدمة طب الاسنان في المستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة علي مستوى المحافظة .

واشارت الى تفعيل قوافل طب الأسنان لخدمة بعض المناطق وبلغت 34قافلة وعدد المنتفعين 2969 مواطن لافتة الى تطوير ورفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفي راس البر المركزى،والعمل علي رفع كفاءة غرف عمليات الاسنان للاطفال وذوى الاحتياجات الخاصة تحت التخدير الكلي مستشفي دمياط العام ومستشفي الزرقا.

وأوضحت أنه تم رفع كفاءة عيادة الأسنان بمستشفي كفر البطيخ المركزى ،ورفع كفاءة عيادة التركيبات بمستشفي الزرقا المركزى.

كما أعلنت مديرية الصحة بدمياط أبرز إنجازات المديرية من خلال «انفوجراف» يستعرض إنجاز النصف الأول من عام 2023، لإدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة ساره العوضي مدير إدارة العلاج الحر.

كما تم اصدار 107 رخصة جديدة ،والمرور علي 590 منشأة طبية عيادات خاصة ،ومراكز معامل ،ومحل بصريات ،ومستشفيات للوقوف علي المخالفات ومدى تطابق المنشأة الطبية مع الاشتراطات ، وتم إصدار 83 خطاب موجهة لمديرة المنشأت لإزالة المخالفات ومتابعة حالة المنشأت،وشملت 129 ملفا تم تقديمه للبدء بإجراءات الترخيص ،واصدار 115 خطاب دفاع مدني .

وتم الرد على 11 شكوى مقدمة من قبل المواطنين ، وادخال بيانات 820 منشأة طبية خاصة جديدة ضمن قاعدة البيانات ،تجديد 412 عقد نفايات طبية .



أعلنت مديرية الشئون الصحية عن تنفيذ 37 قافلة طبية مجانية بنطاق المحافظة ،حيث تقام تلك القوافل تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وذلك كله في ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية .

