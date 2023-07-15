"تعليم القاهرة" تصدر تنويها مهما بشأن التقديم لرياض الأطفال

اصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم السبت، تنويها هاما لأولياء الأمور بئأن التقديم لرياض الاطفال بالمدارس الرسمية لغات.

أكدت المديرية أن اليوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/١٥ آخر موعد لتقديم رياض الاطفال رسمي لغات للعام الدراسي 2023-2024.

يذكر ان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كانت قد فتحت باب التقديم لرياض الاطفال منذ بداية يونيو الماضي ، والزمت المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الامر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول لرياض الأطفال.

وقالت المديرية انه لا يجوز الاستثناء لأي حالة من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد انتهاء موعد التقديم، ويكون التقديم لولي الامر ببطاقة الرقم القومي على أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة.

يمكن لاولياء التقديم عبر موقع الخدمات التعليمية بالبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، علي اللينك التالى :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.