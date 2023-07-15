رسميًا.. ريال مدريد يعلن إعارة لاعبه للمرة الرابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، إعارة لاعبه للمرة الرابعة في تاريخه منذ انضمامه للملكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفاد الريال في بيانه: «اتفق نادي ريال مدريد مع نادي غرناطة على انتقال اللاعب خيسوس فاييخو على سبيل الإعارة للموسم المقبل، حتى 30 يونيو 2024».

ويخرج فاييخو للإعارة إلى غرناطة مجددًا لمدة موسم واحد، حيث سبق وأن ارتدى قميص الفريق الأندلسي معارًا في الفترة من يناير 2021 حتى صيف 2021.

وخرج فاييخو من حسابات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للميرينجي، ليضمه غرناطة على سبيل الإعارة، لتكون الإعارة الرابعة مسيرته، بعدما سبق له اللعب لصفوف ريال سرقسطة الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني ووولفرهامبتون الإنجليزي.

وخاض المدافع الإسباني صاحب الـ26 عامًا، 4 مباريات فقط في جميع المسابقات مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي 2022-2023.

ويعتبر خيسوس فاييخو، خامس اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رحيل كل من، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، ماريانو دياز، وإيدين هازارد.