الرئيس الروسي يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي عوائق صفقة الحبوب

أفاد مصدر في المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامابوزا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وخلال المحادثة، التي جرت بمبادرة من الجانب الجنوب إفريقي، لفت الرئيس الروسي إلى العوائق المتبقية أمام الصادرات الروسية، التي كان ينبغي إزالتها في إطار صفقة الحبوب.

وقال المصدر: "عند بحث موضوع حزمة اتفاقات اسطنبول، أكد بوتين على أن الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة المتعلقة بإزالة العوائق أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم تنفيذها حتى الآن. وبالإضافة إلى هذا، لم يتحقق أيضا الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى الدول المحتاجة، بما في ذلك القارة الإفريقية".

وبحث الجانبان أيضا مبادرة السلام الإفريقية، واتفقا على عقد اجتماع خلال قمة بطرسبورج لتبادل وجهات النظر حول الأجندة الثنائية والدولية.

من جانبه أبلغ رامابوزا، الرئيس الروسي عن الاستعدادات لقمة مجموعة بريكس في جوهانسبرج.

وأضاف ممثل الكرملين: "وشكر سيريل رامافوزا، الرئيس الروسي على الاستقبال الحار والمحادثات البناءة حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا خلال زيارة الوفد الإفريقي إلى بطرسبورج في يونيو الماضي. وسيستمر النظر في مبادرة السلام الإفريقية بالتزامن مع القمة الروسية - الإفريقية في نهاية يوليو. واتفق الطرفان على عقد اجتماع منفصل في القمة المذكورة من أجل تبادل مفصل لوجهات النظر حول الأجندة الثنائية والدولية، وشددا علي عزمهما المشترك على تعزيز التعاون في شتي المجالات".