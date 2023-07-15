نائب محافظ أسوان تتابع سير العمل بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد ، الذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم ، وبنسبة 75 % ، ويشمل إنشاء حوائط ساندة بطول 4 كم ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر .

جاء ذلك من أجل الوقوف ميدانياً على معدلات ونسب تنفيذ المشروعات الجارية في كافة قطاعات العمل العام .

وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الإنتهاء ، على أن يراعى إنهاء كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى ، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر ، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل ، حتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الإستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى .

وأوضحت أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان سيتم الإلتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس نموذج الكورنيش القديم ، الذى شهد إفتتاح المرحلة الأولى منه فى يونيو الماضى من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى يتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .

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