طلاب الجامعة التكنولوجية بالأقصر يبدأون التدريب الصيفي

بدأ طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فعاليات التدريب الصيفي، في المنشآت الصناعية المرتبطة بتكنولوجيا الصناعات الخشبية والتصنيع الغذائي، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد الكلية، أن التدريب شمل أماكن عدة حسب رغبة الطلاب وبمشاركة الجامعة مع الجهات الصناعية والغذائية لكسب المهارات العملية في تكنولوجيا صناعة الأخشاب وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، إذ تلقى طلاب برنامج الصناعات الخشبية تدريباتهم العملية في كل من: مصنع الخشب الحبيبي كوم أمبو، مصنع أخشاب عماد رأفت بالغردقة، شركة نجع حمادي لإنتاج وتصنيع الأخشاب مركز نجع حمادي - محافظة قنا، مصنع furniture mix بمدينة دمياط، شركة Sunny Group بمدينة بدر بالقاهرة، مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بقوص، شركة السكر والصناعات التكاملية بالحوامدية - قطاع الآلات والمعدات.

وأشار دردير، إلى مشاركة الطلاب في عدة مشاريع عملية من حيث التصميم والتنفيذ والطلاءات، كما جرى التدريب على عمليات مختلفة في تصنيع الأخشاب من التجميع والكبس والدهانات والتصنيع بالماكينات التقليدية والرقمية والحرف اليدوية مثل فن الأويما، كما جرى تدريب الطلاب على أهمية إعادة التدوير لتصنيع منتجات الأخشاب تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تدرب الطلاب بمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية، على مراحل إعادة تدوير مخلفات قصب السكر لإنتاج الخشب الحبيبي.

وتابع: “ أما فيما يخص تدريبات برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، فقد تلقى الطلاب تدريباتهم العملية في الأماكن التالية: شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بقوص، مصنع الباسم للحلاوة الطحينية والطحينة بالمدينة الصناعية بكلاحين قفط، قسم الجودة بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فندق الهيلتون بالأقصر عن تصنيع الحلويات وسلامه الغذاء”.

وتعرف الطلاب خلال تدريباتهم العملية على مراحل تصنيع المنتجات الغذائية بالمصانع والأجهزة والمعدات المستخدمة، وكما تنوعت التدريبات على إعداد تصنيع المواد الغذائية في الفنادق الخمس نجوم، والتعرف على سلامة الغذاء والنقاط الحرجة وامتد التدريب إلى إدارة الجودة بالمستشفيات والتصنيع الغذائي ذو الصلة.

كما أكد عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، أن جميع الطلاب سيبدأون بكامل التوزيع بداية من الأسبوع المقبل بحسب رغباتهم، طبقا لخطة متكاملة بتوجيهات مباشرة من رئيس الجامعة، لتعزيز قدرات الطلاب وبناء مهاراتهم طبقا للجدارات المستهدفة لخريجي برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وسيتم الانتهاء من توزيع جميع الطلاب بشكل مرن يتماشى مع رغبات الطلاب وبالقرب من محل إقامتهم وتوجيه بعض الطلاب للحصول على أماكن التدريب.

من جانبه، قدم رئيس الجامعة، الشكر لعميد الكلية والهيئة المعاونة بالكلية، لمتابعة الطلاب في مواقع التدريب والقيام بأعمال المتابعة بشكل يومي مع الطلاب وجهات التدريب، وإعداد تقرير مفصل بنهاية التدريب من قبل الطلاب، متمنيا لهم التوفيق في التدريب الصيفي.

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