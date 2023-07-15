"التعاون الإسلامي" ترحب بالشروع في مفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

السبت 15/يوليو/2023 - 01:03 م

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل كافة الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.

وأكدت الأمانة العامة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت- أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، معربة عن رفضها المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعن ترحيبها باستئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.