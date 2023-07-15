ads
السبت 15 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" ترحب بالشروع في مفاوضات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالاتفاق بين مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وبذل كافة الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.
وأكدت الأمانة العامة - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت- أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان، معربة عن رفضها المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعن ترحيبها باستئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.

منظمة التعاون الإسلامي مصر سد النهضة إثيوبيا