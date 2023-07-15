طارق الشناوى: كثرة ظهور النجم فى المواسم الدرامية والسينمائية مضر

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن قانون الندرة يؤكد أن ظهور الفنان كثيرًا يضره، وعليه أن يظهر قليلًا وهو الأفضل له، وهى القاعدة الأساسية والثابتة لذلك الموضوع، ولكن لو شارك فى أكثر من عمل وحقق النجاح فهنا الأمر مختلف وتتراجع قاعدة الندرة أمام نجاح الفنان أمام جمهوره.

وتابع فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن المعيار الأساسى للمعادلة هو تحقيق النجاح فى كل عمل يشارك فيه النجم، ويقدم ما يليق لجمهوره وبالتالى يمثل إضافه، وهنا لا تصبح مشكله مهما تكررت الأعمال خلال العام الواحد، والأمثلة كثيرة لهذا الجيل خاصةً فى تلك الفترة، ومع انتشار المنصات والأعمال الفنية ومنافذ التقديم الفنى لتلك المرحلة.

واختتم الشناوى هناك أيضًا من يقدمون برامج مع كل ماسبق، وأضيف إليها الإعلانات الدعائية أيضًا، على سبيل المثال قامت ياسمين عبدالعزيز بإعلان بشكل لطيف فهو يمثل لها إضافة رغم تكرار ظهورها للمشاهد، وأيضًا نجاح أمير كرارة فى التقديم التلفزيونى لبرنامجه أضاف له كثيرًا رغم ظهوره بشكل دورى وعلى حلقات مستمره بجانب أعماله الفنية، ولكن نجاحه كمذيع مثل إضافه وليس خطر من حرقه أمام المشاهد، أما إذا أخفق هنا تكمن خطورة التواجد الكثير خلال العام، ويسحب من رصيد الفنان لدى الجمهور.