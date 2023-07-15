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السبت 15 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفريغ الكاميرات واستدعاء موظفى بريد المعادى في انتحار مدير الشؤون الخارجية بمكتبه

ارشيفية
ارشيفية
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بدأت نيابة البساتين الجزئية، التحقيق فى واقعة انتحار موظف داخل مكتبه بحبة غلال، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، واستدعاء شهود العيان وموظفى البريد لسؤالهم حول الواقعه.

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وباستدعاء ذويه نفوا وجود شبهة جنائية وأكدو على مروره بحالة نفسية سيئة.

كشفت التحريات في واقعة انتحار مدير الشؤون الخارجية بهيئة البريد المصري داخل مكتبة بمنطقة البساتين أن السبب يكمن بإصابته بحالة اكتئاب لضغوطات العمل وخلافات أخرى.

وأضافت التحريات الأولية أن المتوفى انتابته حالة نفسية سيئة واشترى حبة غلال سامة وتناولها داخل مكتبه بشارع اللاسلكي بمنطقة البساتين مما تسبب فى وفاته على الفور.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد حالة انتحار داخل شركة البريد  أمام المعونة الأمريكية بمنطقة البساتين وعلى الفور انتقلت رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص انتحار مدير عام العلاقات الخارجية بالبريد المصري " س  ع" ، مواليد عام 1965، نتيجة تناول حبوب غلة حفظ القمح للتخلص من حياته.

وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

 

 

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