أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خيرسون 70 مرة في يوم واحد

السبت 15/يوليو/2023 - 09:44 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم السبت، أن الجيش الروسي قصف الإقليم 70 مرة في آخر 24 ساعة.

وأفاد بروكودين في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) بأنه: "خلال اليوم الماضي شن الروس 70 هجومًا حيث أطلق 361 قذيفة هاون ومدفعية ودبابات وصواريخ جراد ومروحيات عسكرية وطائرات بدون طيار، من بين ذلك 10 قذائف استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي قصف الأحياء السكنية في المنطقة وأراضي الأكواخ التابعة لمجتمع مدينة خيرسون.. مع ذلك، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين.