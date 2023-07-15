«اللي عنده دليل يقدمه للنيابة».. مرتضى منصور يدافع عن نجليه بعد اتهامات السمسرة

دافع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، عن نجليه أمير وأحمد مرتضى منصور، بعد الاتهامات التي وجهت لهما مؤخرًا، بالحصول على عمولة وسمسرة من وراء صفقات الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الزمالك: «أمير مرتضى منصور، سايب النادي بقاله 15 يوم في مراسي، أمير المليونير، أمير أغنى مني أنا، أمير اللي بيدفع من جيبه بياخد عمولة وسمسرة!، وأحمد، ياريتكم يبقى معاكم زي اللي مع أحمد».

وأضاف: «احنا بناخد عمولة وسمسرة! طيب أنا هتبرع بـ30 مليون جنيه ليه؟ اللي عنده دليل أننا بناخد عمولة وسمسرة يقدمه للنيابة».

وتلقى الزمالك هزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف، أمام غريمه التقليدي الأهلي، مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري المصري، ليتجمد رصيد الفريق عند النقطة 59 في المركز الثالث.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة فاركو، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة والنصف على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري المصري.