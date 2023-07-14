إنقاذ ٦٥ مصطافا من الغرق في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس،حيث شهدت بوابتي المدينة والساحة المخصصة لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد إقبال كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما تواجد رجال فرق الإنقاذ بالشواطئ منذ طلوع الشمس حتى الغروب، وسط الاستعدادات التى قامت الوحدة المحلية بتجهيزها منذ بداية موسم صيف ٢٠٢٣ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف و معدات بحرية ومنطقة إدارية.

هذا وقد نجحت جهود تلك الفرق فى إنقاذ ٦٤ حالة من الغرق و تسليم ١٥٩ طفل تائه الى ذويهم.

في سياق آخر ،قام المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بإطلاق اشارة البدء فى أعمال الفرمة الترابيه بالشاطىء الخاص بذوى الهمم بمنطقة الشواطىء المميزة كذلك تجهيز ساحة انتظار المركبات الخاص بشاطىء ذوى الهمم وتنفيذ طبقة السن وتوسعة المدخل والتجهيز لاعمال الزراعة والتجميل واعمال البردورات .

وأكد المهندس رئيس الجهاز أن الهدف من هذا الشاطىء الخاص هو توفير شاطىء متكامل الخدمات طبقا للمواصفات وعوامل الامان وسهولة التنقل داخل وحدات الشاطىء لخدمة ابناء المدينة والمدن المحيطة لانفراد هذا الشاطىء بخصوصية كأول شاطىء متكامل لذوى الهمم .

يذكر ان جلسة مجلس الأمناء رقم ٦ بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده،برئاسة الدكتور أسامه التابعي حفيله رئيس المجلس وبحضور المهندس محمد خلف الله عبد الماجد رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديده

و ممثلي الجهاز والسكان والمستثمرين و ممثلي الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة،لمناقشة جدول الأعمال ومتابعة قرارات المجلس في الجلسة السابقة،تناولت دعم تنفيذ شاطئ ذو الهمم بمنطقة الشاطئ لتوفير الخدمات الترفيهية الشاطئية لخدمة أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة إيماناً من جهاز المدينة وتقديراً لهم على تحديهم للصعاب وتأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة تماشياً مع التوجهات الرئاسية ،و دعم جامعة الأزهر (الكلية الأزهرية بنين) ،و دعم قصر ثقافة مدينة دمياط الجديده .