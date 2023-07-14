كان فرحها النهاردة.. تغيب "شهد" في ظروف غامضة بالبحيرة

تغيبت شهد رضا رجب عبد الصمد من قرية كفر بولين بمركز كوم حمادة، محافظة البحيرة فى ظروف عامضة ما اثار قلق أسرتها وأقاربها الذين طالبوا كل من يعثر عليها بإبلاغهم فورا .

كانت شهد قد خرجت أمس الخميس في الواحدة ظهرًا، لتوجه الدعوة لبعض صديقاتها لحضور حفل زفافها، اليوم الجمعة، ولم تعد من حينها إلى منزلها.

شهد رضا رجب عبد الصمد.، تسكن قرية كفر بولين بمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، انتظر الجميع هذا اليوم ليفرحوا بها إلا أنها خرجت أمس ولم تعد بعد أن قالت لمن حولها سأذهب لأعزم صديقاتي ثم أعود أستكمل تجهيزات الفرح، وهو ما لم يحدث.

شهد لا يوجد لديها أي مشاكل أسرية أو عائلية أو مع خطيبها حسب ما أكده بعض الجيران وترتيبات الفرح كانت تسير بشكل طبيعي ولم تشهد أية مشكلات.

أسرة شهد تناشد كل من يتعرف عليها أو لديه معلومات عنها الاتصال على الأرقام التالية: ٠١٠٠٨٤٩٨٩٧٣/٠١٠٠١١٤٩٦٣٥