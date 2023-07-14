تعرف على تشكيل أسوان والداخلية فى لقاء الهروب من الهبوط

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع الداخلية ضمن مباريات الجولة 34 من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة.

المباراة مصيرية للفريقين للهروب من شبح الهبوط من دوري الأضواء والشهرة.

وأعلن أيمن الرمادى المدير الفني لأسوان، وعلاء عبد العال مدرب الداخلية، تشكيلى المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي – محمد عطوة - محمد مصطفى

الوسط: أحمد خالد - عماد فتحي – رافائيل أياجوا – بلال السيد

الهجوم: ديلسون كاموني – محمد حمدي زكي

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي محمود طلعت

الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط حيث يتساوى مع غزل المحلة، ويليهما بفارق نقطة الداخلية الذي يحتل المركز السابع عشر.