مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى في شبين القناطر

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة، نجار وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص في شبين القناطر، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.