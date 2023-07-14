ads
الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى في شبين القناطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى في شبين القناطر، بمحافظة القليوبية، وجرى  نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية،  إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول خالد.د 45 سنة، نجار وتوفي أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سياره مسرعه أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى خاص  في شبين القناطر، حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق. 

شبين القناطر بمحافظة القليوبية لقي شخص مصرعه مدير أمن القليوبية مصرع شخص صدمته سيارة مصرع شخص