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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أطلق صوبها عيارين ناريين.. تحقيقات موسعة في ضبط المتهم بالتعدي علي طليقته بالتجمع

ارشيفية
ارشيفية
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فتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقات موسعة في ضبط المتهم بالتعدي على طليقته بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس  بمحاولة إقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أمرت بالنيابة بالتحفظ علي السلاح المستخدم في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث، كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشفت أجهزة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم) مصابة بـ2 طلق نارى.. وبالإنتقال وبسؤال (نجلها، مقيم بذات العنوان) قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

تم ضبطه وبحوزته (الطبنجة "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار)..وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق
 

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