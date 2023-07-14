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الجمعة 14 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الإسكان": قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة يحصل على تجديد لشهادة الأيزو

شهادة الأيزو
شهادة الأيزو
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حصل قطاع التخطيط، بشركة مياه الشرب بالقاهرة، على تجديد لشهادة الأيزو، بعد اجتياز جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الأيزو، وذلك استمرارا لجهود شركة مياه الشرب بالقاهرة، في الارتقاء بجميع قطاعات الشركة، للحصول على اعتمادات الجودة في مجالات العمل المختلفة.

صرح بذلك المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، مؤكدًا أن تجديد شهادة الأيزو لقطاع التخطيط بالشركة، يُعد تتويجًا لمجهودات المهندسين والفنيين القائمين على إدارة منظومة التخطيط بالشركة، والذين يعملون على إعداد وتجهيز خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لجميع القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، ومنافشة ودراسة الموضوعات التى ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة.

من الجدير بالذكر أن قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب بالقاهرة، قد حصل على شهادة الأيزو للمرة الأولى في عام 2019، وجُددت في عامي 2022 و2023 على التوالي.

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شهادة الأيزو شركة مياه شرب القاهرة اعتمادات الجودة