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الجمعة 14 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار للمحرك

صاروخ
صاروخ
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انفجر صاروخ تابع لوكالة الفضاء اليابانية اليوم، خلال اختبارٍ لمحركه في موقع نوشيرو للتجارب شمال اليابان.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الصاروخ "إبسيلون-إس" انفجر بعد دقيقة واحدة من اختبار المرحلة الثانية من تشغيل المحرك؛ ما تسبب في وقوع حريق بالموقع.

من جانبها، أكدت الشرطة عدم وقوع أي إصابات في موقع الاختبار لكنها أشارت إلى أن رجال الإطفاء يتصدون للحريق.

يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعد تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء.

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