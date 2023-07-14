تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة مسن داخل شقته بالأزبكية

أمرت جهات التحقيق بالأزبكية اليوم الجمعة ، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة مسن عثر مقتولا داخل شقته ، للوقوف على ملابسات الحادث ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة مسن مقتول داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بمفك، وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وأنه دخل بطريقة شرعية للشقة بصحبة المتوفى وقام بطعنه بمفك وسرق الشقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.