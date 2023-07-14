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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمود البنا: الحكم المصري قادر على إدارة مباريات القمة دائما

البنا
البنا
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يرى محمود البنا حكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، أن الحكم المصري قادر على إدارة مباريات القمة دائمًا.

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره الزمالك برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، مساء أمس الخميس.

وقال محمود البنا في تصريحات تليفزيونية: “سعيد بإدارة لقاء القمة، أشكر كل زملائي، كان معي طاقم تحكيم على أعلى مستوى وقدموا لقاء رائعا، أرى أننا قدمنا أنفسنا كتحكيم مصري وإننا قادرون على إدارة لقاء القمة في كل الظروف”.

واستكمل حكم مباراة الأهلي والزمالك تصريحاته قائلا: هذه ثاني مباراة قمة أقودها، من الضروري أن يوجد التحكيم المصري، في جميع مباريات القمة.

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