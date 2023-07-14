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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقضي على 12 من مجموعة تخريبية أوكرانية في ليمان

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
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 قال مصدر عسكري في لوهانسك الشعبية، اليوم /الجمعة/، إن الجيش الروسي تمكن من القضاء على 12 مخربا أوكرانيا، حاولوا التسلل خلف الخطوط الروسية بين منطقتي تيرني ونيفسكوي. وأضاف أندريه ماروشكو العميد المتقاعد في مليشيا قوات   لوهانسك: "تحت غطاء نيران مدفعيتها، حاولت مجموعة تخريبية واستطلاعية أوكرانية، اختراق خطوطنا في اتجاه كراسني ليمان، بين تيرني ونيفسكوي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية. 
وبحسب ماروشكو، اكتشف الجنود الروس في الوقت المناسب مجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم القضاء عليهم باستخدام نظام قاذف اللهب الثقيل.
وفي سياق متصل، أفادت بعثة المركز المشترك للتنسيق ومراقبة جرائم الحرب في دونيتسك الشعبية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي دونيتسك سبع مرات، اليوم.
وقالت البعثة عبر قناتها على تطبيق تليجرام، إنه تم إطلاق ما مجموعه 38 قذيفة من أعيرة مدفعية 152 ملم و155 ملم باتجاه دونيتسك وماكيفكا وجورلوفكا.

دونيتسك الجيش الروسي أوكرانيا