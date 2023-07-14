الشحات يكشف سر تسجيل الأهداف ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بعد الفوز الكبير على الزمالك برباعية مقابل هدف في القمة 126 للدوري تتويج ‏الفريق بلقب الدوري الممتاز وتحقيق العلامة الكاملة هذا الموسم، من خلال التتويج بالألقاب ‏الخمسة التي شارك بها محليًّا وإفريقيًّا.‏

وأضاف الشحات في تصريحات بعد الفوز على الزمالك: مباريات الأهلي والزمالك دائمًا ما يكون التركيز هو كلمة السر في الفوز ‏بها، ولاعبو الأهلي كانوا الأكثر تركيزًا وإصرارًا من البداية على الفوز بالمباراة وإسعاد الملايين من جماهير النادي».

وأرجع تسجيله هدفين وحالة التألق التي يعيشها إلى اجتهاده وتركيزه في عمله ‏إلى جانب دعوات أسرته ومساندة الجماهير، والتي اعتبر نفسه واحدًا منها، قبل أن أكون لاعبًا ‏في صفوف الفريق.‏

وشدد الشحات الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في القمة 126 على أن تسجيل أي لاعب خلال المباريات تكليل لجهود جميع اللاعبين، لا سيما أن ‏الفريق يتعامل كمنظومة واحدة.‏

وشدد على أن الفوز ببطولة داخل الأهلي دائمًا ما يكون خطوة يتم البناء عليها ‏للتتويج بألقاب أخرى.‏

واختتم الشحات تصريحاته بتوجيه الشكر إلى جماهير الأهلي وإلى جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني، مشددًا على أن القادم سيكون أفضل.‏