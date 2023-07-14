مركز شباب منشأة عباس يستقبل المواطنين لاستخراج الرقم القومي

استقبل مركز شباب منشأة عباس بإدارة شباب سيدى سالم محافظة كفر الشيخ ، المواطنين من القرية، والقرى المجاورة، لاستخراج بطاقات الرقم القومي، ضمن مبادرة المواطنة المصرية "بطاقتك حقوقك"، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، فى إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة، بقيام مراكز الشباب بدورها كمراكز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الإستعداد لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور وفق بروتوكولات التعاون التى تتم مع المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى إستقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة و القوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لأهالي قرية أبو عليوة الغربية بسيدى سالم بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة و المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ضمن مبادرة " بطاقتك حقوقك " وغيرها من الخدمات التى تقدم من خلال مراكز الشباب.

وتستقبل مراكز الشباب على مستوى المحافظة المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومتابعة مديرى الإدارات الفرعية وفرق العمل بمراكز الشباب .

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